Aaibare Amerikaan

Zelfs een merk dat je direct in verband brengt met benzineslurpende terreinwagens moet eraan geloven: Jeep biedt met de Avenger een volledig elektrische auto. Na een plug-in hybride Wrangler en andere geƫlektrificeerde modellen gaat het merk nu voor het echte werk.



En direct met succes, want de Avenger mocht zich direct al auto van het jaar 2023 noemen. Wat is het geheim van deze aaibare Amerikaan?

In ieder geval dat de auto niet echt van Amerikaanse grond komt, want de auto deelt zijn techniek met de Fiat 600E en komt uit dezelfde Poolse fabriek rollen. Vinden we nog wel genoeg Jeep-karakter terug dat de Avenger onderscheidend maakt? Tijd om het uit te vinden in deze autotest!