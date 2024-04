Elektro-Jeep zonder stekker

Er zijn autofabrikanten die ervoor kiezen om speciale modelreeksen voor EV's in het leven te roepen, zoals Volkswagen met de ID serie en Mercedes-Benz met de EQ reeks. De merken van Stellantis gaan voor een andere aanpak en bieden dezelfde modellen met zowel brandstofmotoren als elektrische aandrijving. Er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen, zoals de Fiat 500, maar zelfs van dat model komen binnenkort brandstofversies.



Een auto die al veel eerder over brandstofmotoren mag beschikken, is de Jeep Avenger. In eerste instantie kwam dit model alleen als EV op de markt, maar een benzineversie volgde snel. Dat is een handgeschakelde 1.2 met een B-energielabel, maar liefhebbers van een benzine-Avenger met een energielabel A kunnen nu ook vol overtuiging de compacte Jeep kiezen. Het merk introduceert namelijk de e-Hybrid, die ook nog eens standaard over een automaat beschikt. We nemen de auto mee voor een uitgebreide testrit, die leidt langs verharde én onverharde paden en eindigt op het testcircuit van Stellantis in Balocco.