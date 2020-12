De trots van Turijn

Wie had in 1957 gedacht dat de kleine 500 het afgelopen decennium de belangrijkste auto van het Fiat-concern zou zijn? Na de lancering op 4 juli 1957 kwam in eerste instantie de verkoop maar moeilijk op gang, maar na deze moeizame opstartfase was de populariteit van de 500 niet te stoppen. Er rolden bijna vier miljoen exemplaren van de productieband. De tweede generatie 500, die exact 50 jaar later werd geïntroduceerd, was precies de auto die het merk op dat moment nodig had. De kleine en leuke stadsmini is tegenwoordig nog steeds razend populair. In 2020 mag een derde generatie het stokje overnemen. Geen half werk bij Fiat, de auto wordt namelijk 100% elektrisch en mag zich de allereerste volledig elektrische auto van de Italianen gaan noemen. Een spannend moment! Zal deze 500 voor de derde keer een absolute verkooptopper gaan worden?