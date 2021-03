Johan Baars - 27 februari 2021

Succes in een mooi jasje

De populariteit van hoge modellen blijft toenemen en daar speelt Mazda met de CX-30 goed op in. Maar dan wel op geheel eigen wijze: waar andere merken juist vol inzetten op batterijpakketten en motoren met kleine inhoud, denkt Mazda in andere oplossingen. We gaan een week op pad met Skyactiv-X technologie, de mild- hybride toepassing van Mazda.

In 2019 is de hoge Japanner geïntroduceerd en inmiddels is het model de bestverkopende Mazda van Nederland. Destijds hebben wij de handgeschakelde versie gereden. Deze keer halen we de uitvoering met zestraps automaat van stal.