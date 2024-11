Eerste kennismaking

Stel je eens voor: je wilt als autofabrikant één van de meest betaalbare vierwielaangedreven auto's op de markt brengen en dat onder de aandacht brengen met een speciale editie. 4WD's worden natuurlijk veel in het buitengebied gebruikt, dus dan past een samenwerking met een kledingmerk voor de outdoor specialist uiteraard goed in dat plaatje.



Jeep kiest daarom voor een samenwerking met The North Face en introduceert de Avenger 4xe The North Face Edition. Deze B-segment terreinauto is nu uitgerust met vierwielaandrijving en wordt ook nog eens flink stoerder aangekleed. Maar dat de samenwerking verder gaat dan een paar badges en stickers, blijkt wel bij de introductie op een bijzondere plek: de Mont Blanc.