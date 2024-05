Hooggespannen verwachtingen

Het merk Volvo zet vol in op elektrificatie. Waar andere merken voorzichtig terugkrabbelen, blijft Volvo vasthouden aan een volledig elektrisch gamma binnen drie jaar. De XC40 (inmiddels EX40) en C40 (inmiddels EC40) waren de voorbodes en gelden als een regelrecht verkoopsucces. De EX90 komt alleen als volledig elektrische SUV beschikbaar, maar ook onderaan de ladder kiezen de Zweden voor een volledig elektrische instapper. De EX30 valt het B-segment aan met twee batterijversies en biedt achterwiel- of vierwielaandrijving. Met een instapprijs van onder de 37 mille en de hoge merkwaarde die Volvo in Nederland heeft moet dit een echte verkoopknaller worden. Of zijn er nog zaken die het succes in de weg staan? Wij zoeken het uit in deze autotest.