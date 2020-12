Echte offroader?

Crossovers en SUV's hebben specifieke voordelen. Zo heb je door je hogere zitpositie beter zicht op de weg, is de instap gemakkelijker en ziet het stoere uiterlijk er vaak goed uit. Maar laat je door het stoere uiterlijk niet verleiden van de gebaande paden af te gaan. De offroadcapaciteiten van de gemiddelde crossover vallen vaak bijzonder tegen. Na een paar meter in de blubber zal je voorwielaandrijver hopeloos vast zitten en zit er niets anders op dan de dichtbij zijnde boer te vragen of je zijn tractor mag lenen. Gelukkig zijn er autofabrikanten die vasthouden aan de kernwaarde van een terreinwagen en het uiterlijk niet enkel gebruiken om de verkoopcijfers op te hogen. Bij Jeep kan je nog steeds terecht voor geschikt vervoer om een avontuurlijke reis te maken naar de Alpen van Zwitserland, bossen van Roemeniƫ? of kust van Ierland. Dat deze capaciteiten ook gepaard kunnen gaan met plug-in hybride techniek mag de Jeep Renegade 4xe gaan uitwijzen.