Stort zich in elektrisch segment

Seres is een volledig nieuw merk waarvan de wieg stond in Silicon Valley in de Verenigde Staten. In de technologieregio kwam een compleet nieuw merk tot stand op een ontwikkelingsafdeling zonder fabriek die direct kon produceren. En daarom werd aansluiting gevonden bij de Chinese fabrikant DongFeng. Uit dat land komt nu de voor Europa nieuwe Seres 3.



De Seres 3 is een SUV die sinds eind vorig jaar wordt geïmporteerd door een zestal Suzuki-dealers. Die zien bedreigingen, omdat Suzuki op dit moment nog geen elektrische of geëlektrificeerde auto's kan leveren, terwijl de markt en vooral de overheden de automobilist daar bijna toe dwingen. Met een goede spreiding door het land hebben de zes dealers een voldoende netwerk om bestaande klanten een milieuvriendelijk alternatief te bieden en ook nieuwe klanten met hun expertise een maximale service te geven.

En het blijft niet bij deze ene Seres 3. Naast de SUV kom er ook een Seres 5 (zomer 2021), een meer coupéachtige SUV en een wat lager vormgegeven Seres 7 (najaar). Beide auto's komen uit de Amerikaanse vallei qua concept, terwijl de Seres 3 al een bestaand model was van de Chinese partner. Het is overigens de bedoeling dat Seres ook in de Verenigde Staten gaat produceren.