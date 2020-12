Update

Het Japanse merk Mazda heeft een bijzonder plekje binnen autoland. Neem de mateloos populaire en legendarische MX-5 die al jaren het hart van menig sleutelaar en hobbyracer weet te veroveren. Of de wankelmotor die volledig door Mazda werd omarmd en in veel modellen van het merk is geplaatst, waaronder de RX-8. En vergeet niet dat Mazda een van de laatste merken is dat vasthoudt aan natuurlijk ademende motoren in plaats van turbotechniek. Mazda mag dan worden weggezet als een eigenzinnig merk, er is een trend waar ze volledig in zijn meegegaan: cross-overs. Van alle Mazda modellen die worden verkocht is 70% onderdeel van de CX-familie(cross-overs/SUV's). Met een totaalverkoop van ruim 27.000 auto's staat de CX-5 bovenaan de Nederlandse scorelijst. De CX-3 doet het wat rustiger aan en de teller voor dit model staat op 10.000 exemplaren verkocht in Nederland. In Europa was 1 op de 5 verkochte Mazda's een CX-3. Dit laatstgenoemde model, dat al in 2015 het levenslicht zag, wordt voorzien van een kleine update die hem weer helemaal in de pas moet laten lopen met zijn concurrentie. Een pittige opgave, want in dit segment is het knokken voor de beste plaatsen.