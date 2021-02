Groeispurt

Het elektrische offensief van Volkswagen begint een vlucht te nemen. Vorig jaar verkocht het merk uit Wolfsburg in totaal 134.000 EV's, een verdrievoudiging ten opzichte van 2019. Aan de ID.4 de taak om die groei nog wat extra kracht bij te zetten.



De elektrische ambities van Volkswagen Groep liegen er niet om. Het concern wil op dit vlak een zo groot mogelijk marktaandeel bemachtigen en zodoende komt er voor ieder merk dat onder de Wolfsburgse paraplu resideert een breed scala aan EV's op de markt. Na de ID.3 is de ID.4 het tweede model van Volkswagen dat op het MEB-platform staat, het EV-specifieke onderstel van Volkswagen. Hij deelt een aantal eigenschappen met zijn kleinere broertje: zo hebben ze dezelfde wielbasis en drijft de 204 pk sterke elektromotor in beide gevallen de achterwielen aan. De ID.4 is echter wel een flinke maat groter dan de ID.3 en in uiterlijk opzicht onderscheiden de twee modellen zich duidelijk van elkaar. Bewijst de ID.4 in meer opzichten zijn meerwaarde ten opzichte van de ID.3? Tijd om hem eens nader aan de tand te voelen.