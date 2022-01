Massa is kassa!

Het pionieren is voorbij. Het ombouwen van auto's op fossiele brandstof tot een elektrisch exemplaar is niet meer. De platforms die enkel bestemd zijn voor elektrische modellen zijn in volle ontwikkeling. Is jouw automerk onderdeel van een groter concern, dan kan het platform ook nog eens slim worden uitgewisseld tussen de verschillende merken die daar deel van uitmaken. Neem de broeders van Stellantis die al jarenlang flink op ontwikkelingskosten besparen door alles onderling te delen en er zelfs niet vies van zijn daar een externe partner bij te betrekken. Hyundai en Kia weten hetzelfde te presteren, wat resulteert in zeer aantrekkelijke elektrische voertuigen. Over onderling delen kan de Volkswagen Auto Group flink meepraten. De voorbeelden zijn legio. Niet meer dan logisch dat er na een Volkswagen ID.4 en [test1369]Skoda Enyaq[/test] ook Audi flink kan profiteren van dit samenspel. Na topmodellen als de Audi e-tron SUV en Audi e-tron GT wacht ons nu een volumemodel in de vorm van de Audi Q4 e-tron. Want ja, massa is kassa.