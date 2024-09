Ster blijft stralen

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat DS binnen de PSA-groep een zelfstandig merk werd. Hoewel werd gefluisterd dat het toch vooral grote ambitie van het topmanagement was om een premium-merk neer te zetten, mocht DS ook na het samengaan met Fiat en consorten gewoon doorgaan. Sindsdien maakt het chique Franse merk deel uit van de Stellantis premium merken, net als bijvoorbeeld Alfa Romeo en Lancia.

Toch is er werk aan de winkel: de opperbaas van Stellantis heeft aangegeven dat er geen zielige vogeltjes onder de merken mogen zijn. Ieder merk moet zijn broek kunnen ophouden en bijdragen aan de winst van de groep. Hoe het ervoor staat met DS durven we niet te zeggen, de verkoopaantallen zijn redelijk stabiel, maar niet denderend in de afgelopen jaren.



De DS 7 is het eerste model dat na de verworven zelfstandigheid werd uitgebracht en inmiddels al werd gefacelift. De SUV weet ten opzichte van de goedkopere DS 3 en DS 4 prima verkoopcijfers neer te zetten en met de introductie van plug-in hybride aandrijflijnen komt de auto ook qua uitstoot goed weg. Maar is een lichte opfrisbeurt genoeg om in de spotlights te blijven staan? Wij zoeken het uit.