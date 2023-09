Elektrisch op z'n Lexus

Hoewel Lexus en moederbedrijf Toyota pioniers zijn op het gebied van hybride-auto's blijven volledig elektrische modellen lang uit. Pas recent zette de groep in op batterij-elektrische voertuigen en dat betekent een flinke achterstand op directe concurrenten, zoals de Zuid-Koreanen en Chinezen. Premium Duitse merken als Mercedes-Benz en BMW bieden net zo goed al een heel uitgebreide line-up van elektrische auto's. En laat dat nou net de merken zijn waaraan het luxemerk Lexus zich graag meet. Hoog tijd dus om verandering te omarmen en met een volledig elektrische auto te komen.



Dat deed het merk enkele jaren terug al met een elektrische versie van de UX, maar dat model verdween door middelmatige specificaties al snel in de vergetelheid. Nu pakt het merk het grondiger aan en kan daarvoor goed meeliften op de techniek die we eerder al in de Subaru Solterra en de Toyota bZ4X zagen. Maar met de RZ gaat Lexus verder dan alleen wat mooiere materialen toevoegen aan het ontwerp. De auto moet de verstokte hybriderijders overtuigen om volledig EV te gaan. Of dat lukt?