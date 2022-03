'Moetje' pakt goed uit

Bij Subaru geven ze het ruiterlijk toe: de weg naar volledig elektrische voertuigen is geen vrijwillig gekozen route. Door de marktomstandigheden ontkomt het merk er niet aan om een batterij-elektrische auto te introduceren. Het merk heeft in Europa last van de steeds strenger wordende emissienormen en belastingen op auto's met een brandstofmotor. Het maakt het gamma van Subaru in Nederland behoorlijk duur, zo staat de ooit zo populaire Forester nu voor minimaal 60.000 euro in de orderboeken. De auto waarmee we nu kennismaken, ziet Subaru als een soort elektrische versie van die Forester. De auto moet nog steeds de merkwaarden van Subaru ademen, maar dan volledig elektrisch. Samen met Toyota ontwikkelde het merk de Solterra, die - hoe kan het ook anders - bij Subaru standaard is voorzien van permanente vierwielaandrijving. Op een testcircuit krijgen we de kans om al eens grondig kennis te maken met deze elektrische Subaru, die vanaf juli 2022 in de showrooms is te vinden.