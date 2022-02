Als de bliksem

Razendsnel heeft het merk Kia zich de afgelopen jaren getransformeerd. Met grote stappen is het van een underdog-positie naar de hogere regionen van het middensegment gestapt. Op precies de juiste momenten komen ze met de auto's waar de consument om vraagt. Vaak met het oog op praktische bruikbaarheid en tegen een schappelijke prijs. In de ontwikkeling wordt uiteraard handig gebruikgemaakt van de kennis en kunde van moederbedrijf Hyundai. Gelukkig tot op heden zonder in te leveren op eigen identiteit en karakter. De EV6 weet zich op uiterlijk gebied flink te onderscheiden van zijn tweelingbroer IONIQ 5. Blijft het bij deze uiterlijke verschillen? En weet Kia van de EV6 net zo'n denderend succes te maken als van de Niro? Tijd om in te stappen in elektrisch vlaggenschip EV6.