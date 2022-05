Geeft smaak

Jarenlang wist Mazda op geheel eigen wijze de markt te bestormen. Ongeacht de carrosserievorm werd hetzelfde recept geboden: atmosferische blokken met een groot slagvolume. En hoewel tijden veranderen en emissienormen steeds strenger worden, houdt Mazda hieraan vast. Maar niet zonder gebruik te maken van de nieuwste technieken. Wat er allemaal mogelijk is, hoopt het Japanse merk duidelijk te maken met het nieuwste topmodel voor de Europese markt: de CX-60. We maakten tijdens de statische onthulling al kennis met deze grote SUV, maar nu kunnen we er ook echt mee op pad. De zescilinders volgen op een later moment, maar de meest interessante optie voor Nederland staat al voor ons klaar. We maken de eerste kilometers met de CX-60 plug-in hybride en in deze autotest lees je hoe dat bevalt.