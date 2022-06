Cross-over met extra pit

Nissan bewijst meer dan eens een vooruitziende blik te hebben. Als eerste introduceert het merk een cross-over in het C-segment, terwijl alle concurrenten nog lage modellen voeren. En de cross-over coupé Nissan Juke geldt als ware trendsetter, die hetzelfde kunstje een segment lager flikte. Met de Nissan Leaf blijken de Japanners pionier op het gebied van elektrisch rijden. Maar de wet van de remmende voorsprong ligt ook bij Nissan op de loer. Blijven vernieuwen is het devies en dat doet Nissan nu door beide stijltrends samen te voegen. Een geëlektrificeerde cross-over coupé, in de vorm van de Juke Hybrid. Toch is hier minder vernieuwing gaande dan je zou denken. Maar daarover later meer, we vertellen je er alles over in de test van deze nieuwkomer.