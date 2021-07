Hoofdstuk twee

Stilzitten is geen optie voor Citroën. De wereld verandert snel en als autofabrikant moet je de consumenten blijven verleiden met noviteiten. Laat juist dat verleiden maar aan Citroën over. Wie in de markt is voor speelse, excentriekere modellen kan zijn hart ophalen bij het Franse merk. Modellen als de C3 en C4 Cactus doen het goed onder de Nederlandse automobilist, evenals als de C3 Aircross. Het onderscheidend vermogen zit hem in de mix van het design, praktische mogelijkheden en een flinke dosis comfort. De C3 Aircross is sinds 2017 op de markt en om de veeleisende gebruikers te blijven verleiden kan een facelift geen kwaad. Tijd om te ontdekken of er wordt vastgehouden aan de kernwaarden en het nog steeds een aantrekkelijke keuze blijft binnen het compacte cross-over segment.