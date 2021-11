Ruimte voor meer?

Aan de populariteit van crossovers lijkt geen einde te komen; een gegeven waar ze je bij Hyundai alles over kunnen vertellen. Modellen van het merk als de Kona en Tucson zijn mateloos geliefd. De Kona eindigde op plaats 8 in de lijst van best verkochte auto's van 2020 en de nieuwe Tucson weet in de afgelopen maanden al meer dan 2.000 klanten te overtuigen tot een aankoop. Genoeg reden voor de Koreanen om te kijken of er nog meer te halen valt in de markt en het segment. Het merk zet in op de ontwikkeling van een compacte crossover met aantrekkelijke binnenruimte. Zo wordt de Hyundai Bayon geboren; een i20 op hoge poten. Een sterke zet?