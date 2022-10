Neergedaald stof

De BMW 2 Serie Active Tourer deed ruwweg acht jaar geleden het nodige stof opwaaien. Aandrijving op de voorwielen en de proporties van een MPV, dat kan toch niet van de tekentafels in Beieren komen? Toch hielden de Duitsers voet bij stuk en werd de Active Tourer een wereldwijd succes. Waar jarenlang de Renault Scenic, Volkswagen Touran en Ford C-Max het MPV rijk domineerden, was er opeens de keuze voor een heuse BMW. Anno 2022 is de stekker uit de productie van de C-Max getrokken, is de Touran niet meer bestelbaar en kondigt Renault het afscheid van de Scenic aan. En BMW? Die zet doodleuk een splinternieuwe tweede generatie 2 Serie Active Tourer op de markt. Dat vraagt om een uitgebreide rijtest.