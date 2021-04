De tijd vliegt

In vijf jaar kan er veel, heel veel veranderen. Het is tenslotte nog maar vijf jaar geleden dat we kennis maakten met de derde - ix35 meegerekend - generatie Hyundai Tucson. In de afgelopen tijd is het gamma waarin de Tucson opereert uitgebreid met sterke concurrenten. Om nog maar te zwijgen over elektrificatie; zonder hybrideaandrijving doe je als autofabrikant niet meer serieus mee. Tijd voor Hyundai om het roer om te gooien en met een compleet nieuwe vierde generatie van de Tucson op de proppen te komen. Mét hybrideaandrijving en een sprankelende designjas. Gaan deze twee ingrediënten voor de Tucson het verschil maken?