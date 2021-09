Strakke blik

Wat is er gaande bij Opel? Waar het merk jarenlang het braafste jongetje van de klas was, met degelijke ontwerpen en eentonige interieurs, floreert het merk onder de vlag van eerst PSA en inmiddels Stellantis. In het grote portfolio van de huidige merkengroep is er veel nodig om je te onderscheiden en dat hebben ze in R├╝sselsheim maar al te goed begrepen. Het ene na het andere sprankelende model verlaat de fabriek, met als voorlopig sluitstuk de nieuwe Astra die strakker is getekend dan ooit tevoren.



Maar vlak ook de geteste Mokka niet uit. Ooit maakten we kennis met de ietwat saaie eerste Mokka, maar daar herken je in het nieuwste model niets meer van terug. Tijd om uit te vinden wat er achter dat fraaie snuitje schuilgaat.