Lekker anders

Je ziet dat de Japanse automerken moeite hebben met de vergaande elektrificatie van het wagenpark. Nissan was er met de eerste Leaf vroeg bij, maar zette dat pionieren niet om in langdurig succes. Toyota heeft pas sinds kort het elektrische licht gezien en ook Honda lijkt eindelijk in beweging te komen. En Mazda? Dat voert alweer enige jaren de MX-30, een EV die het allemaal net iets anders aanpakt. Grootste manco is zijn beperkte rijbereik, maar daar heeft Mazda nu iets op gevonden. Het slechte nieuws is dat de MX-30 met die oplossing geen volledige EV meer is, maar het goede nieuws is dat de wankelmotor waarmee het merk zo bekend werd, weer terug is.



De motor fungeert als generator voor een batterijpakket. Daarmee wordt een elektromotor gevoed die de voorwielen aandrijft. Samen met de brandstoftank wordt daarmee een rijbereik van 680 kilometer gerealiseerd. Elektrisch rijden zonder je druk te maken om het rijbereik, dat klinkt bijna als te mooi om waar te zijn. Hoe pakt dat uit?