Voor en door liefhebbers

Als Ford Performance zich met een auto bemoeit, weet je dat het goedkomt. Wat dacht je van de Focus RS of Fiesta ST? Met modellen hoger op de poten bemoeide de sportafdeling zich nog niet eerder. Maar nu kun je voor de Puma ST opteren, die van de forse inbreng door Ford Performance profiteert. Bij onze kennismaking met de 'gewone' Puma waren we al erg te spreken over het directe en gretige rijgedrag. Maar met de 1.5 EcoBoost driecilinder met 200 pk, een sperdifferentieel op de voorwielen en zes handgeschakelde versnellingen moet het venijn van een roofkat helemaal te voelen zijn. Of dat ook echt zo is, lees je in deze autotest.