Eindeloos uniek

Kijk maar eens goed. Dit is geen concept car of pre-productie versie. Dit is de volledig elektrische Honda e, en deze auto is gewoon te koop bij iedere willekeurige Honda dealer. Rijdend in de e wordt je op straat door menigeen nagekeken, krijg je regelmatig een opgestoken duim van een mede weggebruiker en sta je op iedere verjaardag in het middelpunt van de belangstelling. Het sympathieke voorkomen van de auto laat je hart smelten. Honda maakt een absoluut feest van haar allereerste volledig elektrische productiemodel. Het Japanse merk is al jaren bezig met hybride techniek en wil over een paar jaar van alle modellen uit de vloot een elektrisch of een hybride aandrijving aanbieden. Een behoorlijk streven! Hoog tijd om kennis te maken met de elektrische techniek van deze sympathieke stadsmini.