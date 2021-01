De Jeep onder de compacte SUV's

Er is geen ontkomen aan. Als autofabrikant moet je minstens één model hebben rondrijden in het compacte SUV-segment. Auto's van deze soort zijn mateloos populair onder kopers over de hele wereld en vooral onder de Europeanen. Juist een merk als Jeep, dat enkel geassocieerd kan worden met terreinauto's, moet in dit segment met een krachtige auto aanwezig zijn. De Compass is de auto die de positie mag verdedigen voor het Amerikaanse merk. Sinds 2017 neemt de huidige generatie Compass het op tegen sterke concurrenten als de Nissan Qashqai, Kia Sportage en Peugeot 3008. Na vier jaar is het tijd om de auto van een update te voorzien in de vorm van een nieuwe aandrijflijn. Vanaf dit moment is de compacte SUV namelijk te bestellen met een stekker en een flinke accu, waarmee je volgens Jeep 50 kilometer puur elektrisch kan rijden. Dat vraagt om nader onderzoek.