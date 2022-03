Meer dan alleen een nieuw gezicht?

In het segment van de midsize SUV's is al jaren sprake van een gevestigde orde. Dit zijn onder anderen de Mazda CX-5, Hyundai Tucson én de Kia Sportage. De laatste jaren was de Sportage wat minder succesvol in zijn verkopen. Toch gaat de auto al lang mee en zijn we inmiddels aanbeland bij de vijfde generatie. Deze nieuwe generatie is niet alleen voorzien van een uitdagende nieuwe vormgeving, maar ook een nieuw motorenaanbod met elektrische ondersteuning.

Wij reden met de hybride in de rijke GT-Plusline uitvoering om erachter te komen of deze nieuwe generatie weer wat sterkere cijfers voor Kia kan genereren.