Nog beter

Toen Peugeot het doek trok van de nieuwe 3008 SUV, was dat voor het Franse merk de eerste keer dat het een 'terreinwagen' introduceerde. Meeliftend op de trend van cross-overs en SUV's was de auto baanbrekend anders dan zijn voorganger. De auto is sindsdien een verkoopsucces en wist daarnaast de felbegeerde Auto Van Het Jaar prijs te winnen. Wij waren ook erg te spreken over de 3008 bij onze eerste kennismaking. Dat enthousiasme werd alleen maar aangewakkerd door de introductie van de plug-in hybrideversie Hybrid4. Nu is de auto voorzien van een opfrisbeurt en maken we kennis met de versie die net iets lager op de ladder is geplaatst: de Hybrid 225 in GT-uitvoering.