De aanhouder wint?

Het autolandschap heeft zich nog nooit zo snel en fundamenteel aan moeten passen als in de recentere tijden. Grote uitdagingen in de vorm van onder andere vraag, aanbod, politieke spanningen en tekort aan fossiele brandstoffen zorgen ervoor dat de auto-industrie zich continu en sterk moet aanpassen om bij te blijven. Hierdoor zie je ook de trends die voorheen immens populair bleken, verdwijnen en plaats maken voor iets nieuws.



De welbekende compacte stadsrakkers uit het A-segment ontkomen hier ook niet aan. Het aanbod in dit segment is niet eerder zo beperkt geweest. De eigenwijze Toyota Aygo is er al vanaf het begin bij en is voor 2022 voorzien van een aantal ingrijpende aanpassingen. Wij reden een week met de Toyota Aygo X Limited om erachter te komen waar deze X voor staat en of hij opgewassen is tegen de uitdagingen die de autowereld nu moet trotseren.