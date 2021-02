Betaalbaar en handig

Is er in Europa nog toekomst voor de kleinste auto's uit het A-segment? Dat is de grote vraag die onder de autofabrikanten speelt. Diverse merken hebben zich al teruggetrokken. Renault doet nog volop mee met de derde generatie Twingo. Maar hoe lang nog? In ieder geval nog drie jaar tot het einde van de levenscyclus. En dus kan de klant de komende jaren een volledige elektrische versie kiezen.



De naam Twingo dook bij Renault in het najaar van 1992 voor het eerst op toen het nieuwe model aan de vooravond van de Parijse autosalon uit de hoge hoed werd getoverd. Een slim concept van een compacte stadsauto met de eigenschappen van een mini-ruimtewagen. Als zodanig was de Twingo het kleinste broertje van de Espace. Dat het een groot succes werd, mede dankzij het slimme ruimtegebruik, blijkt wel aan het feit dat de auto pas in 2007 een opvolger kreeg. De meer zakelijke Twingo II beschikt over een volwassen rijgedrag, maar kon door de vormgeving minder mensen bekoren.

De huidige Twingo III dateert van het najaar van 2014. De auto staat op hetzelfde onderstel als de Smart Forfour en heeft zodoende de motor tussen de achterwielen. Omdat de Smart al enige jaren in een elektrische versie gemaakt werd, was de aanpassing van de Twingo relatief eenvoudig.