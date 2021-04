Elektrische betaalbaarheid

Dacia staat voor betaalbaarheid en zo hangt er ook aan de Dacia onder de elektrische auto's een uitermate gunstig prijskaartje. Sterker nog, als de nieuwe Dacia Spring later dit jaar in de showroom verschijnt, is het de meest betaalbare elektrische auto van het moment.



De Spring mag dan qua model in Europa volledig nieuw zijn, dat is de compacte vijfdeurs met een lichte SUV-uitstraling echter niet. De auto begon vijf jaar geleden zijn carrière als de Renault Kwid die in India van de band loopt. De auto is ontwikkeld om opkomende landen te motoriseren. Daar komt bijvoorbeeld de hoge stand op de wielen uitstekend van pas. Vervolgens maakte de Kwid in 2018 een oversteek naar Zuid-Amerika, waar het model uit de Braziliaanse fabriek rolt.

En toen volgde het Chinese avontuur van dezelfde auto. In 2019 kwam de Renault City K-ZE op de markt, een volledig elektrische versie van dezelfde Kwid. En het is exact die auto die op de wensen en eisen van de Europese markt is aangepast en nu als Dacia Spring verschijnt.



Het feit dat de auto pas rond oktober bij de dealer staat, wil niet zeggen dat we 'm niet eerder gaan zien. De Dacia Spring wordt namelijk rond de zomer al ingezet bij autodeeldiensten. Uitgerust om tegen een extra stootje te kunnen, is het juist die versie waarmee we kennis hebben kunnen maken.