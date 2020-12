Niet weg te slaan

De Fiat Panda is een icoon die het segment van stadsauto's sinds zijn bestaan heeft opgeschud. Hoewel de Panda inmiddels al veertig jaar bestaat, zijn we pas bij de derde generatie aanbeland. Dat is te danken aan de tijdloze eerste generatie, die meer dan twintig jaar in productie was. Maar vlak zijn opvolgers niet uit, want de derde generatie die we nu testen is ook al ruim acht jaar in productie. In totaal zijn er ruim acht miljoen exemplaren van de Panda verkocht.



In zijn gehele leven heeft de Panda al verschillende gedaantes aangenomen; van sportieve hot hatch tot stoere terreinwagen met zeer goed werkende vierwielaandrijving. Ook de Panda moet met zijn tijd mee en daarom introduceerde Fiat een heuse Hybrid. Maar past die benaming wel? Dat lees je in deze test van de Fiat Panda.