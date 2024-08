Kennismaking smaakt naar meer

We hebben er even geduld voor moeten hebben, maar langzaam wordt het aanbod van betaalbare elektrische auto's groter. De verwachting was dat Chinese fabrikanten snel met goedkope EV's op de proppen zouden komen, maar het zijn vooral de gevestigde fabrikanten die elektrisch rijden bereikbaarder maken. We kennen Dacia natuurlijk met de Spring, Renault komt met de R5 voor een vanafprijs van net geen 25 mille en Citroën biedt ons de ë-C3 voor ongeveer dezelfde prijs, al is een nóg goedkopere variant al aangekondigd.



In dat rijtje voegt zich nu ook Fiat, dat de Grande Panda introduceert. Het merk kan uiteraard van hetzelfde platform en de techniek gebruikmaken als Citroën doet voor de C3, maar er is een behoorlijk eigen draai aan de invulling gegeven. Daar komen we achter tijdens de eerste kennismaking, op het dak van de voormalige Fiat-fabriek in Turijn.