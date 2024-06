Elektrisch voor de massa

Elektrisch niet meer alleen voor de elite. Dat is de -ietwat- stigmatiserende boodschap die Citroën ons in een ludieke video voorschotelt en die de missie van de gloednieuwe ë-C3 uit de doeken doet. Maar er zit zeker een kern van waarheid in, want de voordelen van elektrisch rijden zijn voornamelijk beschikbaar voor een selecte groep leaserijders en vermogende particulieren.



Een elektrische auto onder de 30.000 euro is er eigenlijk nog niet en al helemaal niet met een bruikbaar rijbereik en veel binnenruimte. Daar brengt de ë-C3 dus verandering in, met zijn vanafprijs onder de 25.000 euro, prima rijbereik van 326 kilometer en plek voor vijf inzittenden. Maar kom je in de praktijk ook goed uit de voeten met deze vrolijke Fransoos? Dat proberen we uit tijdens de persintroductie!