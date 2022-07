Goed bewaard geheim

Het is bijzonder: waar Skoda in Nederland goede verkoopcijfers neerzet in het midden en hogere segment met auto's als de Octavia en Karoq, slagen kleinere modellen van het Tsjechische merk niet zo meer. Tekenend zijn de verkoopcijfers van de Fabia, die de afgelopen jaren achterblijven. De auto heeft last van het wegvallen van de stationvariant, die sinds de introductie van het nieuwe model niet meer wordt gemaakt.



Waar het merk in succesjaar 2011 (mede door bijtellingsvoordeel) nog meer dan 10.000 exemplaren verkocht, rolden er vorig jaar nog geen 1.400 Fabia's uit de showroom. En dat terwijl de auto op papier heel veel te bieden heeft: behoorlijk wat ruimte, veel uitrusting tegen een lagere prijs dan die van veel concurrenten. Reden genoeg om de Fabia uit te nodigen voor een testweek.