Bekende met een nieuwe look

De Octavia is Skoda's bestverkochte auto in Nederland. Er zijn inmiddels meer dan 100.000 exemplaren de showroom uitgereden in ons kikkerlandje en als het aan de Tsjechen ligt is de piek daarmee nog niet bereikt. Want ondanks de enorme opkomst van suv's en cross-overs blijft het model een belangrijke pijler voor het merk. De auto bereikt een grote doelgroep met zijn enorme binnenruimte, praktische snufjes en de rijeigenschappen van een allemansvriend. Bovendien weet Skoda de middenklasser altijd voor een schappelijke prijs aan te bieden. Nu is het tijd voor een nieuwe generatie en met het nieuwe design van ex- en interieur is het model luxueuzer en eleganter dan ooit. Welke invloed heeft dat op de eerder genoemde eigenschappen? Tijd om daar achter te komen.