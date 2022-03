Publieksfavoriet

Drie jaar op rij is de Ford Focus de meest verkochte auto in zijn klasse. Dat betekent dat de Focus in 2019, 2020 en 2021 populairder was dan de Volkswagen Golf, Opel Astra, Toyota Corolla, Peugeot 308 en Skoda Octavia. Niet bepaald de minste types uit het C-segment. De strakke looks, fijne rijeigenschappen en interessante uitvoeringen weten de autorijders uit de (lease)markt steeds opnieuw te overtuigen. Op lauweren rusten is er echter niet bij voor het Amerikaanse Ford. Vier jaar na de introductie van de vierde generatie Focus staat hier nu het 'facelift'-model voor onze neus. Zijn de aanpassingen voldoende om nog een aantal succesvolle jaren mee te draaien?