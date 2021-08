Aan de stekker

Ook Seat moet aan de stekker. De Seat Mii Electric was het eerste elektrische productiemodel van het merk en met de Cupra Born - strikt genomen geen Seat meer - staat de tweede EV al op de prijslijst. Met de Leon e-Hybrid heeft Seat er een extra stekkeraar bij.



De Leon e-Hybrid is er zowel als hatchback en Sportstourer, die wij nu mee hebben. Daarnaast levert Seat ook de Tarraco nog als PHEV. Deze plug-in hybrides helpen de gemiddelde uitstoot van de vloot van Seat naar beneden te halen, wat weer gunstig is voor de Volkswagen-groep als het gaat om de Europese normen voor CO2-uitstoot. Seat gebruikt voor de Leon Sportstourer e-Hybrid een bekende aandrijflijn van Volkswagen. Is de toevoeging van een stekker waardevol voor de Leon? Tijd om het uit te vinden.