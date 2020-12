Volop emotie

Na de Ibiza is Seat's Leon het belangrijkste model voor het Spaanse merk. Sinds de introductie van de C-segmenter werden er ruim 65.000 exemplaren van verkocht. En dat terwijl het model het lang zonder de stationwagen als carrosserievariant moest stellen. Pas bij de introductie van het uitgaande model werd de Leon Sportstourer gepresenteerd en met succes.



De stationwagen nam vanaf dat moment het grootste gedeelte van de Leon-verkopen voor zijn rekening. Dat betekende wel dat voor C-segment spelers binnen VAG een duidelijke rolverdeling moest worden opgesteld. De Golf Variant als meest luxueuze, de Octavia Kombi als meest rationele en de Leon Sportstourer als - what's in a name - meest sportieve van het stel. Nu alle VAG-modellen in het C-segment zijn vernieuwd, zijn de rollen nog steeds hetzelfde.



Als sportieve en verleidelijke stationwagen dient de Leon Sportstourer duidelijk een afwijkender publiek aan te spreken dan de andere twee. Of dat in de praktijk ook zo uitpakt, zochten we uit.