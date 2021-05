Niet voor iedereen

Kia is goed op dreef in Nederland. Al maandenlang verblijft het merk in de hoogste regionen van de verkooplijsten, waarbij de Koreanen in zowel de zakelijke als particuliere markt goed scoren. Echte kaskrakers zijn natuurlijk de Niro en Picanto. Auto's die veel waar voor hun geld bieden en daarmee uitstekend passen bij de nuchtere Nederlandse mentaliteit. Een stuk minder nuchter is de ProCeed, die niet is besteed aan verlegen mensen. En daar zijn er blijkbaar een hoop van, want Kia verkocht alleen al dit jaar meer Niro's in ons land dan het totale aantal ProCeeds sinds de introductie.



Dat komt ook doordat je voor je gevoel meer betaalt voor een mooie, maar minder praktische koets dan die van een Ceed SW. Maar wellicht komt het ook door het tot voor kort leverbare motorenpalet, dat naast een 1.0 en 1.4 een wel heel groot gat bevatte in vermogen naar de krachtigste en veel duurdere GT. Met de nieuw geïntroduceerde 1.5 T-GDi met 160 pk wordt dat gat meer dichtgelopen. Naast die nieuwe krachtbron is de ProCeed ook voorzien van gewijzigd infotainment. Reden genoeg om de auto in de test te hebben.