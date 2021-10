Metamorfose voor de leeuw

Peugeot bevindt zich in een ware transformatie. Het merk heeft met auto's als de 3008, 5008, 208 en 508 al laten zien dat het strak gelijnde en vlot ogende auto's op de weg kan zetten. De 308 volgt deze koers en is meteen de vaandeldrager van een nieuw logo.



Het lijkt haast alsof de leeuw naar een professionele portretfotograaf is gegaan. Peugeot deed haar nieuwe logo enige tijd geleden al uit de doeken, maar nu zien we de koning van het dierenrijk voor het eerst in het echt in zijn nieuwe gedaante. Niet langer staat hij rechtop met zijn voorpoten vooruit: voortaan ligt de focus op zijn bek en zijn manen. Zoals bij Porsche en Ferrari staat de leeuw op een schildje, dat op de GT-uitvoering van de 308 zelfs zichtbaar is op de flanken. Bij de afgehuurde hangar op een privévliegveld in de Franse kustplaats Cannes staat een hele batterij aan 308'en te wachten om aan de tand gevoeld te worden. We stappen in de 308 SW HYbrid 225 en nemen een route langs de kust om te kijken hoe deze leeuw zich laat temmen.