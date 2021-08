Opgewaardeerd

De snelle opkomst van de SUV's en cross-overs maakt dat de traditionele hatchback en stationwagon aan terrein hebben verloren. Toch is er kennelijk nog steeds markt voor, want Volkswagen levert de Golf nu ook weer als Variant. De Golf 8 Variant vist meer dan ooit tevoren in de vijver van de Passat.



In het C-segment heeft de Golf Variant het rijk niet bepaald alleen. De Volkswagen Groep heeft bijvoorbeeld nog de Seat Leon ST en de Skoda Octavia in de aanbieding, maar daarnaast heeft Toyota de Corolla TS, Hyundai en Kia respectievelijk de i30 Wagon en Ceed SW en doet Ford al sinds jaar en dag mee met de Focus Wagon. Dat betekent dat het een tamelijk druk bevochten markt is, nog los van de toenemende belangstelling voor de eerder genoemde SUV's en cross-overs. We gaan op pad met de nieuwe Golf Variant om te kijken hoe hij zich verhoudt tot de concurrentie.