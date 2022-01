Welkome aanvulling

Het compacte segment van cross-overs barst werkelijk uit zijn voegen van het aanbod. Toch lijkt dat autofabrikanten er niet van te weerhouden om nieuwe aanwas te leveren, of in het geval van Toyota weer terug te keren om een zwaarbevochten hoge notering in de verkooplijst van B-segment cross-vers. Terug te keren?! Wellicht was je de auto alweer vergeten, maar Toyota bood al in 2008 met de Urban Cruiser een 'hoog op de poten'-alternatief in dit segment. Die auto was zijn tijd te ver vooruit, want een verkooptopper is het in Nederland nooit geworden. De eer is nu aan de Yaris Cross om de consument te overtuigen. Daarbij kan de auto rekenen op beproefde hybridetechniek en ontwerptrekken die de 'gewone' Yaris in ons land buitengewoon succesvol maken. Is dat genoeg om bovenin de verkooplijsten terecht te komen?