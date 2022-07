Comeback cross-over

Toen Nissan in 2009 met de Leaf op de proppen kwam, was het één van de eerste autofabrikanten die een EV in serieproductie nam. We kunnen wel stellen dat dit model naast de Tesla de weg heeft geplaveid voor het veelzijdige aanbod aan elektrische auto's die je vandaag ziet rondrijden. Maar zoals bij veel pioniers geldt, gaat de wet van de remmende voorsprong zeker op voor het Japanse merk. Want na de C-segment hatchback bleef het op elektrisch vlak (de besteller e-NV200 even daargelaten) stil bij Nissan.



De nieuwste generatie Leaf vonden we al lang niet meer zo vernieuwend en inmiddels gaan veel autofabrikanten het merk links en rechts voorbij met de ene na de andere hightech EV. Maar het was stilte voor de storm, blijkt nu. Want Nissan is helemaal terug met de elektrische Ariya. Loopt deze cross-over weer voor de troepen vooruit? We onderzoeken het tijdens de eerste testkilometers.