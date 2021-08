Volkswagen voorbij?

Skoda betrad de markt voor elektrische auto's met de elektrische Citigo. Na dat kleinood zoekt het merk het letterlijk en figuurlijk hogerop met de Enyaq: een elektrische SUV die zijn platform deelt met de Volkswagen ID.3 en ID.4. De onderlinge rolverdeling is niet zoals gebruikelijk.



Veel ruimte voor je geld: dat is waar Skoda binnen de Volkswagen Groep voor staat. De auto's van het van oudsher Tsjechische merk zijn vaak ruimer dan hun evenknieƫn binnen het concern en staan bekend om hun 'no-nonsense'-aankleding. Door de jaren heen kwam daar echter verandering in: Skoda werd opeens een stuk 'hipper'. SUV's als de Kodiaq, Karoq en Kamiq zijn strak gelijnd en doen qua uitstraling tegenwoordig eigenlijk nauwelijks onder voor de auto's van het moederbedrijf. De Enyaq gaat daarin nog een stapje verder, zo blijkt uit onze uitgebreide rijtest met de tweede volledig elektrische auto van Skoda.