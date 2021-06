Pionier

De Nissan Qashqai is niet zomaar een auto, niet een nummer van een willekeurige autofabrikant. Nee, de Qashqai staat voor een nieuw tijdperk en een revolutie in de complete autosector. Een transformatie van wereldniveau waarvan we nog dagelijks de gevolgen terugzien. Nissan bracht namelijk als allereerste fabrikant een middenklasse cross-over op de markt. Een gezinsauto met stoere look, maar zonder de bijbehorende power en kosten. Het werd een regelrechte wereldhit. Het Japanse succesnummer bleef echter niet onopgemerkt bij de concurrentie. In de afgelopen jaren is het segment van de middenklasse cross-overs werkelijk ontploft. En de concurrentie is sterk, heel sterk. Zal de nieuwe, derde generatie, Qashqai genoeg vernieuwing bieden om opnieuw de grote pionier te worden?