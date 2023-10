Helemaal zichzelf

Het blijft onvoorstelbaar hoe snel de Chinese automerken terrein winnen in Europa. MG verkocht in Nederland al 10.000 auto's sinds de herintroductie, een vijfvoud van wat er in totaal aan oude MG's is verkocht dit decennium. En BYD zit op bijna 1.000 auto's, terwijl het offensief van dat merk eigenlijk nog maar net begonnen is. Toch zijn het vooral de prijspakkers die het succes maken. Veel mensen zijn nog een beetje huiverig om bovengemiddeld veel geld aan een nieuw automerk uit te geven.



Dat blijkt wel uit de verkoopcijfers van NIO, dat ondanks forse investeringen in flagship stores en experience centers in ons land nog geen grote aantallen schrijft. De modellen van dat merk kosten dan ook minstens 50.000 euro. En de ET7 die we eerder reden kost nog veel meer. Dat model heeft met zijn limousinevorm niet de meest populaire carrosserie van dit moment. Tijd dus voor een SUV, in de vorm van de EL7 uit deze test. We gaan ermee op pad en komen erachter dat NIO sommige zaken net even iets anders aanpakt. Hoe dat bevalt, lees je in deze autotest.