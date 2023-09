Aanval op het establishment

Toen Chinese merken aankondigden Europa te overspoelen met elektrische modellen, was de verwachting dat dit veelal goedkope en kleine auto's zouden worden. Voor een deel geldt dat ook wel, zoals bij het succesvolle MG en met de compacte reeks van BYD. Maar daar stopt het niet, want het liefste stoten de Chinese fabrikanten ook premiummerken als Mercedes-Benz en BMW van de troon.



De grotere BYD's en auto's van bijvoorbeeld Xpeng doen een gooi naar premium met een dito vanafprijs. Of de doelgroep hierop zit te wachten is nog even de vraag, maar ook het lijdend voorwerp van deze test is met een vanafprijs van 72.900 euro allesbehalve een koopje. Wat maakt dat volgens NIO de gevestigde orde zich zorgen moet maken? We ondervinden dat zelf door met de ET7 op pad te gaan.