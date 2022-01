Smaakgevoelige vaandeldrager

BMW was er met haar i3 relatief vroeg bij om een graantje mee te pikken in de groeimarkt van de elektrische auto. Met een model dat bovendien qua filosofie zijn tijd ver vooruit bleek. Nu buitelen de autofabrikanten over elkaar heen om te roepen dat in hun vloermatten petflessen zijn verwerkt en in de bekleding visnetten. Maar BMW probeerde met de i3 al een auto neer te zetten die van productie tot sloop het milieu zo min mogelijk belast. Hoewel het Beierse merk zich in de voorste regionen van EV-pioniers bevond, bleef een verdere uitrol van het elektrische gamma uit. Maar inmiddels lijken de Duitsers zich te realiseren dat elektrisch rijden zeker in Europa van doorslaggevend belang gaat zijn. In 2025 moeten zo'n twee miljoen elektrische modellen worden verkocht, waar de iX3, i4 en voorlopig vlaggenschip iX aan bij moeten dragen. We rijden de duurste elektrische BMW die je op dit moment kunt kopen als xDrive40. Is dit de blauwdruk voor wat we de komende jaren uit M√ľnchen kunnen verwachten?