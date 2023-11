Niet logisch, wel lekker

De hoogst haalbare status als automerk; premium. Je plakt dit label waarschijnlijk op bepaalde Duitse automerken, of auto's van Britse makelij. Maar ook DS en Cadillac zouden maar al te graag aan dat rijtje toegevoegd worden. Om maar niet te spreken van een scheepslading Chinese automerken als NIO en Zeekr die het predicaat met liefde voeren. Als merk kun je roepen wat je wilt, daadwerkelijk als premium gezien worden lukt voor toetreders maar zelden.



Toch vergeten we dan bijna dat een Japans merk als één van de eersten succesvol was in de aanval op de gevestigde orde. In 1989 introduceerde het Toyota-concern namelijk Lexus. Het begin van een succesverhaal, dat zich voornamelijk aan de andere kant van de oceaan afspeelt. Want in de Verenigde Staten bleek men verzot op het luxemerk, zeker toen Lexus pionierde met de introductie van SUV's. De RX was een schot in de roos en is al jaren één van de best verkopende modellen van het merk. In Nederland is men minder te porren voor de vrij uitgesproken Japanse uitleg van premium. Het publiek voor dit soort auto's is behoudend en dat geldt zeker voor de vijver waaruit de RX vist. Waar de SUV van Lexus in hoogtij nog honderden keren per jaar werd verkocht, rijden er de afgelopen tijd jaarlijks slechts tientallen nieuw de showroom uit. Toch blijft Lexus strijdbaar en weet met de geheel nieuwe RX de aandacht weer op het model te vestigen. Bovendien is er behoorlijk veel nieuws onder de motorkap van de auto, dus hoog tijd om met de SUV op pad te gaan.